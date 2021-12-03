Мобілізація в Україні: Арестович розповів, кого першими викличуть до війська

Україна у найкоротший термін готова мобілізувати резервістів першої та другої черги у разі військового вторгнення Росії. Але передчасно викликати українців на війну дуже небезпечно.

Про це сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович в інтерв'ю. Він пояснив, що мобілізаційний процес в країні дуже дорогий.

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На його думку, Росія може спеціально зробити Україні "підставу".

Якщо ми зараз оголосимо мобілізацію, а ініціатива у росіян, вони перенесуть напад на місяць. Ми за місяць вичерпаємо економіку під цю мобілізацію. А якщо ми знайдемо сили продовжити мобілізацію – вони ще не місяць перенесуть (напад – 24 канал). Дещо робиться, але потай,

– додав Арестович.

Коли Україна почне мобілізацію

Точних дат Арестович, звісно ж, не назвав. Однак він наголосив, що це станеться, коли влада та військове командування в Україні зрозуміє, що "ось-ось уже все".

Всі розвідувальні дані покажуть, що треба мобілізуватись. І часу вистачить. А зараз мобілізуватися під каруселі на наших кордонах – це просто убити економіку,

– сказав радник глави Офісу Президента.

На запитання, як проходитиме мобілізація, якщо все ж таки загроза російського вторгнення стане реальною, він відповів: "Резервісти першої та другої черги – вони підуть із задоволенням".

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Які настрої панують серед резервістів в Україні

За словами Арестовича, резервісти вже зараз виявляють велику активність та готовність воювати. Загалом підготовлений резерв України налічує 150 – 200 тисяч, ще 500 – 600 тисяч осіб пройшли зону ООС на Донбасі, тобто знають, що таке війна.

"Вони самі побіжать до бригад, нікого не треба буде вмовляти. Це не те, коли тебе закликають у незрозумілий конфлікт. За 8 років всі вже визначилися і воїни чудово розуміють, що на них чекає і що їм потрібно робити", – підсумував радник голови ОПУ.

Що таке резерв першої та другої черги

Резерв першої черги – найбоєздатніший. До нього входять люди з досвідом участі у бойових діях, які підписали контракти та проходять службу в резерві, а в особливий період – також всі, хто відслужив у зоні бойових дій у віці до 40 років.

Резерв другої черги – військовослужбовці старшого віку, які проходили строкову службу до 2014 року або служили за контрактом.