Зараз бусифікація замість діалогу: в "Азові" розповіли, як вирішити проблеми з мобілізацією

"Азов" славиться своїм підходом до навчання рекрутів, тож його представники запевняють: охочим усе пояснять та їх належним чином підготують. А от щодо ефективності економічного бронювання там сумніваються.

Юрій "Мілан" Гаврилишин, начальник центру комплектування 12-ї бригади спеціального призначення "Азов", розповів про своє ставлення до мобілізації в інтерв'ю 24 Каналу. Також він дав поради тим, хто вагається іти до війська.

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Як розв'язати проблеми з мобілізацією

Враховуючи динаміку сучасної російсько-української війни, людей на фронті не буде вистачати. Проте існує проблема ненавченості особового складу у війську, поганої підготовки, яка знижує, власне, саму можливість виживання солдата на полі бою. Скільки б людей не взяти на подібних рейдах, скільки б їх не залучити до війська, їхній коефіцієнт корисної дії буде надзвичайно низьким,

– вважає Юрій Гаврилишин.

На його думку, цивільним не роз'яснили, де вони служитимуть у разі мобілізації. Тому кухарі та бухгалтери переймаються, чи не пошлють їх штурмувати посадки. А ще не знають, яку посаду обіймуть у війську та чого їх навчать у навчальному центрі. Звісно, кожному хочеться бути найбільш ефективним і реалізовувати себе вповні в армії.

Якісного піхотинця треба готувати, ніяк інакше. Навіть попри те, що піхота в дефіциті – хоча вона завжди в дефіциті. В "Азові" готують навіть тих, хто пройшов навчання в навчальному центрі ЗСУ.

"Хлопці проходять базовий курс бойової підготовки саме для отримання цього показника якості, який необхідний в бойових діях в сучасних умовах", – пояснив азовець.

Юрій Гаврилишин підкреслив: "Коли ми будемо тягнути людину через пів вулиці й вона буде кричати: "Люди, допоможіть!" – це не правильно". Треба давати людям вибір, щоб вони обирали той напрямок, який буде максимально цікавим для них. Такі бійці зможуть максимально розкрити свій потенціал.

Проте свідомість громадян України є низькою. І тут ми можемо повернутися до попереднього питання – з цивільними відсутній діалог. Власне, через відсутність діалогу, пояснень та відповідей на питання, котрі їх цікавлять, ми отримуємо такі результати, як затягування людей в бусики або так звану бусифікацію,

– поділився представник бригади.

Чи буде ефективним економічне бронювання

Утім, економічне бронювання може бути несправедливим щодо соціальних прошарків населення, адже є різні люди з різним рівнем достатку. Держава не має зіслизнути в ситуацію, коли воюють тільки бідні.

"Економічне бронювання в державі має здійснюватися не за сумою, яку люди готові заплатити, а за пріоритетністю завдань, які поставлені тому чи іншому підприємству або працівникам. Тобто є інфраструктура, яку важливо підтримувати. Є бізнес, який мусить працювати. Є певні сфери, де критично необхідно тримати працівників незалежно від того, чи це люди з великим рівнем достатку, чи низьким. Це не має жодним чином іти крізь призму суми, яку треба заплатити", – сказав Гаврилишин.

Наостанок він дав поради потенційним рекрутам.

Будь-хто, хто сумнівається у своєму виборі, кому недостатньо інформації, хто вважає, що його рівень підготовки є низьким, хто вважає, що він застарий чи замолодий, завжди знайде своє місце в підрозділі. А ми будемо сприяти, допомагати та вчити, як не загинути за нашу державу, а як знищувати ворога за цю державу. Незнання – це страх. І це незнання ми, власне, в людини заберемо. Ми дамо їй знання, ми дамо їй навички, і підготуємо до тих реалій, з якими людина насправді зіткнеться без рожевих окулярів,

– запевнив представник "Азову".