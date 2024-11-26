Не розумію, як людей засовують в буси ТЦК, – азовець пояснив, чому вони за рекрутинг

Українська армія продовжує набирати резерви серед військовозобов'язаних. У "Азові" розповіли про перевагу рекрутингу для українців.

Про це розповів командир 1-го батальйону бригади "Азов" Богдан Грішенков з позивним "Пугач" в інтерв'ю NV, повідомляє 24 Канал. Він також заявив про наслідки такої мобілізації для якості комплектування підрозділів.

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"Запихають у буси і відправляють – це не рішення"

Грішенков заявив про власне обурення через те, як нерідко виглядає мобілізація в Україні.

Я не розумію, як людей запихають у буси й відправляють у ТЦК. Не кажу, що це погано, але коли я бачу, кого привозять – це 50-річні чоловіки, які ледве тримаються на ногах. Вони фізично не здатні виконувати бойові завдання. У кращому випадку, якщо такий чоловік просто себе носить, це вже добре,

– сказав він.

За словами військового, замість мобілізації молодих і працездатних чоловіків, у підрозділи часто потрапляють ті, хто не готовий фізично або морально.

Молодь могла б підготуватися за 2,5 роки війни. Є доступ до курсів, YouTube, тренувань. Але тих, кому 25 – 30 років, дуже мало. А от 50-річні їдуть в бусах до військкоматів, хоч це зовсім не ті люди, яких ми маємо бачити на передовій,

– додав він.

Особливо Грішенкова вразив інший феномен – неповнолітні, які хочуть долучитися до війська. За його словами, молодь часто звертається із питанням, як вступити до війська.

"Вони чекають свого 18-річчя, а працездатні чоловіки 25 – 35 років залишаються осторонь. Це плачевна ситуація",

– наголосив Грішенков.

"Бусифікація" як загроза для обороноздатності

Методи мобілізації, що нагадують "запихання людей у буси", мають серйозні наслідки для якості української армії, вважає Грішенков.

Військові потребують фахівців, здатних виконувати конкретні завдання, а не просто заповнювати вакансії.

"Піхота – це пріоритет, але не єдиний напрямок. Є багато інших спеціальностей, які потребують підготовлених людей",

– наголосив він.

Грішенков резюмував, що мобілізація в Україні має бути не стихійною, а системною, щоб наповнювати армію ефективними кадрами, а не тими, хто просто потрапив у ТЦК з вулиці.