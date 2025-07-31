В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Згідно з новими правилами, мобілізаційні розпорядження можуть вручатися під особистий підпис або надсилатися районним ТЦК засобами поштового зв'язку.

Тому відтепер бойові повістки військовозобов'язаним надсилатимуть через Укрпошту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну №916 від 30 липня 2025 року.

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У яких випадках повістку можуть надіслати Укрпоштою?

Згідно із постановою, військовозобов'язані, які пройшли ВЛК і не мають права на відстрочку, відтепер можуть отримати бойову повістку через Укрпошту рекомендованим листом з описом вкладення. Ця зміна стосується осіб, які щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК) або мають чинний висновок ВЛК, але не мають відстрочки.

У зв'язку з цим, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна – слід очікувати повістку поштою. Розпорядження надсилатиметься як цінний лист через Укрпошту. Це означає, що вручення документів фіксуватиметься офіційно, а уникнення отримання листа може трактуватись як ухилення.

Зазначимо, що, згідно з постановою 560, вручати повістки чоловікам від 18 до 60 років також можуть уповноважені особи цілодобово за різними адресами та в громадських місцях.

Після отримання повістки військовозобов'язані повинні з'явитися у строк, зазначений у повістці, якщо немає поважних причин для відсутності.