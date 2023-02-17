Мобілізація в Україні: чи планують у Дії сервіси, щоб відправляти повістки

Наприкінці грудня Уряд затвердив новий порядок військового обліку. Згідно з постановою Кабміну, у Дії має з'явитися новий сервіс – електронний військовий квиток.

Чи планують у застосунку сервіси, щоб надсилати повістки, розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

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Чи будуть повістки у Дії

Федоров розповів, що Мінцифри та Міноборони пропрацьовують цифрове посвідчення і можливість отримувати сервіси онлайн для ветеранів. Ще один проєкт, який стосується військової сфери, – трансформація військово-лікарських комісій (ВЛК).

"Це комісії, через які проходять ветерани, які отримали поранення на полі бою. І зараз там є нелюдська бюрократія, так не можна ставитися до ветеранів. Тому ми допомагаємо цифровізувати цей напрямок, впровадити медичні електронні системи в госпіталях", – пояснив міністр.

Однак, запроваджувати нові сервіси у Дії, аби відправляти повістки, наразі не планують. Ба більше, за словами Федорова, також наразі не працюють над цифровим військовим квитком для українців призовного віку.

Є ще багато проблем, які потрібно вирішити, і я вважаю, що цими проблемами треба займатися. Тому повісток в Дії не буде, а над іншими сервісами (для військових – 24 Канал) бувають різні обговорення, але нічого немає в роботі,

– підсумував міністр.

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Чому в Україні зросли темпи мобілізації

Військові відзначають, що темпи мобілізації в Україні зросли у порівнянні з тим, що відбувалося пів року тому. Про це розповів капітан 103 бригади територіальної оборони Олександр Ганущин. Також він наголосив, що Україні потрібні військові для служби як у тилу, так і на нулі.

"Нам дуже потрібні люди, оскільки до тієї техніки, котра приходить, нам потрібні високонавчені, вмотивовані бійці, які вміють з нею працювати. Нам також потрібні люди, щоб замінити втрати, нам потрібні люди для тилової служби і для служби на нулі. Тому мобілізація однозначно буде продовжена", – підкреслив Ганущин.