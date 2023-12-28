Чи будуть в Україні розсилати повістки через смартфон: відповідь Міноборони
В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Повістки можуть вручити військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років, а також розглядають можливість розсилати їх через смартфони.
Міністр оборони України в етері телемарафону розповів, що в Україні розглядають можливість роздачі запрошень до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через смартфон. Однак все повинно бути зрозуміло та цивілізовано.
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Робота над рішенням триває
За словами Умєрова, у Міноборони хочуть пояснити суспільству, що запрошують та обговорюють, яким чином це втілити у життя.
Тобто, ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано,
– сказав він.
Умєров розповів, що у оборонному відомстві працюють над аналізом кількох баз даних від різних міністерств та шукають спосіб їх використати для обліку громадян.
Хто може обирати, де проходити службу
- Нещодавно в Міноборони оголосили про старт так званої "рекрутингової кампанії", яка діє окремо від мобілізації. В рамках цієї кампанії Сил Оборони зможуть, не чекаючи вручення повістки, обрати собі військову спеціальність.
- Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо уточнив, що мова про контрактників. А ось ті, хто громадяни, які були мобілізовані на службу, можливості обирати, де саме її проходити – не мають.
- Крім того, він нагадав, що всіх мобілізованих навчають у навчальних центрах мінімум місяць часу, протягом цього місяця мобілізований здобуває найпростішу професію – це професія стрільця. Далі протягом двох тижнів відбувається злагодження, і тільки після цього йде вже розподілення в його військову частину.