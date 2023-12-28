Чи будуть в Україні розсилати повістки через смартфон: відповідь Міноборони

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Повістки можуть вручити військовозобов'язаним віком від 18 до 60 років, а також розглядають можливість розсилати їх через смартфони.

Міністр оборони України в етері телемарафону розповів, що в Україні розглядають можливість роздачі запрошень до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки через смартфон. Однак все повинно бути зрозуміло та цивілізовано.

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Робота над рішенням триває

За словами Умєрова, у Міноборони хочуть пояснити суспільству, що запрошують та обговорюють, яким чином це втілити у життя.

Тобто, ми працюємо над цими технічними рішеннями, щоб це було зрозуміло і цивілізовано,

– сказав він.

Умєров розповів, що у оборонному відомстві працюють над аналізом кількох баз даних від різних міністерств та шукають спосіб їх використати для обліку громадян.

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