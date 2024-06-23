Порушення військового обліку: чи може Кабмін цифровізувати штрафи через "Дію"

Сплата штрафів за адміністративні правопорушення буде можливою завдяки інтеграції сервісів з надання адміністративних послуг та державних банків, у статутному капіталі яких не менш як 75% є державними.

Відповідні уточнюючі зміни до Положення про Єдиний державний веб-портал електронних послуг (Портал Дія) Кабмін вніс постановою від 13 червня № 693.

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Що можна буде сплатити в "Дії"

Отже, у "Дії" можна буде сплатити:

адміністративні збори за надання публічних (електронних публічних) послуг, зокрема комплексних електронних публічних послуг, наданих в автоматичному режимі;

штрафи за адміністративні правопорушення;

державне мито;

робити благодійні пожертви;

здійснювати інші платежі на рахунки отримувачів, відкриті в органах Казначейства, Національному банку та банках.

Раніше для того, щоб притягнути людину до адміністративної відповідальності, потрібна було її присутність, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей. Законопроєкт 10379 таку процедуру складання протоколу за статтями 210 та 210-1 КУпАП значно спростив.

Таким чином, на думку члена Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Андрія Осадчука, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно блокування рахунків особи-порушника.

Втім, як зазначили у ДП "Дія", для того, щоб це реалізувати потрібна окрема постанова Міністерства оборони.