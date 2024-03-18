Мобілізація в Україні: з якими хворобами нервової системи не призивають на службу

В Україні триває загальна військова мобілізація від початку повномасштабного вторгнення. Однак не всі громадяни можуть бути призвані до лав ЗСУ через стан здоров'я.

Теперішній воєнний стан в нашій державі та законодавство визначають, що військовозобов'язаними є чоловіки віком від 18 до 60 років. Водночас особи з певними неврологічними захворюваннями можуть бути визнані непридатними до служби, – інформує 24 Канал.

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Нервові хвороби як причина непридатності

Наказом Міністерства оборони України визначено перелік неврологічних захворювань, які можуть стати підставою для звільнення від військової служби у війську. Це такі захворювання:

швидко прогресуючі запальні хвороби центральної нервової системи, такі як менінгіт, енцефаліт, мієліт;

дегенеративні хвороби, зокрема системні атрофії, екстрапірамідні розлади, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз;

епілепсію з частими нападами або вираженими психічними розладами;

хвороби периферичної нервової системи, зокрема ураження черепних нервів, полінейропатії, міастенію;

розлади вегетативної нервової системи, зокрема ідіопатичну вегетативна недостатність, сімейну дизавтономію.

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Під час зупинки автомобіля на блокпості водії часто стикаються з тим, поліція передає естафету представникам ТЦК, які виписують повістку. Юристка Діана Тернова з "Приходько та Партнери" розповіла поради щодо правильної поведінки у таких ситуаціях, наголошуючи на важливості перевірки документів представників територіальних центрів комплектування.

За словами юристки Тернової, під час зупинці важливо з'ясувати причину з боку поліції та переконатися в офіційному статусі представників ТЦК, перевіривши їх службові посвідчення. У разі неправомірних дій необхідно викликати інших представників правоохоронних органів та фіксувати порушення на камеру.

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Крім того, Олена Висоцька, заступниця міністра юстиції України, розкрила деталі законопроєкту, який стосується звільнення засуджених для служби в Збройні Сили. Вона вказала на дві групи засуджених, які не зможуть бути мобілізовані, включаючи тих, хто вчинив злочини проти нацбезпеки та державності.

Висоцька акцентувала на важливості ресоціалізації засуджених, наголошуючи, що кожен з них заслуговує на другий шанс і можливість виправити помилки минулого. Вона вважає несправедливим відмовляти засудженим у можливості служити в ЗСУ на підставі давніх злочинів, констатуючи, що люди здатні змінитися.