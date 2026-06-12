Про це повідомив представник Одеського ТЦК на засіданні ТСК, передають "Новини.Live"

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Кого не відправляють у бойові підрозділи?

Військовослужбовець розповів один з випадків, що стався на Одещині. За його словами, після проходження військово-лікарської комісії військовозобов'язаного визнали придатним до служби. Одна військові бойові частини відмовились приймати його через "поважний вік".

Отже, чоловіка два дні направляли до різних тилових частин області, адже, як заявив представник ТЦК, у бойових частинах не можуть служити люди віком від 50 років.

Зрештою військовозобов'язаного відпустили додому, додав представник ТЦК.

Останні інциденти з ТЦК

Раніше повідомлялось, що у Тернопільському районному та обласному ТЦК та СП Офіс Омбудсмена виявив порушення. Там утримували 28 осіб, зокрема людей з інвалідністю. Водночас наглядач за мобілізованими був у стані алкогольного сп'яніння. Фахівці звільнили кількох людей, а омбудсмен Дмитро Лубінець підготував відповідне реагування для усунення виявлених порушень.

До цього в Одесі затримали чотирьох військовослужбовців ТЦК і дільничного поліцейського, яких підозрюють у незаконному позбавленні волі та розбої. Підозрюваним загрожує до 15 років ув'язнення