Відмовився брати повістку: чоловікові на Миколаївщині загрожує 5 років в'язниці

На Миколаївщині чоловік відмовився брати повістку. Тепер йому загрожує 5 років за ґратами.

Порушнику повідомили про підозру в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Розслідування відбувається за процесуального керівництва прокурора Арбузинського відділу Первомайської окружної прокуратури.

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Чоловік відмовився брати повістку

За даними слідства, на Миколаївщині до військовозобов'язаного додому прийшли вручати повістку на відправку до військової частини. Однак він відмовився її брати, таким чином ухилившись від проходження військової служби.

Слідчі відділення № 1 Первомайського райвідділу поліції розпочали досудове розслідування. Ухилення від військової служби – кримінальне правопорушення. Згідно з санкцією статті, чоловіку загрожує жорстке покарання – позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Порядок вручення повісток

Під час вручення повістки у військовозобов’язаного має бути при собі паспорт. Його потрібно пред’явити представникам військкомату, щоб підтвердити особу отримувача.

Після отримання повістки необхідно ознайомитись із текстом документа, а вже потім поставити підпис про його отримання.

У повістці мають бути вказані:

ПІБ та адреса місця проживання призовника;

вид повістки;

перелік документів, які треба мати із собою;

обов’язки призваного на строкову службу (для громадян, призваних на строкову військову службу);

до якого виду чи роду військ (сил) та до якої військової команди зараховано (для громадян, призваних на строкову військову службу);

дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;

назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.

Якщо ви помітили помилку в повістці, то не потрібно її підписувати. До того ж вписувати інформацію в повістку при призовникові – протиправно. Усе має бути заповнено та підписано у військкоматі до вручення.