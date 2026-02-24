"Замість них прийдуть буряти": військовий СОУ чесно відповів, як ставиться до нападів на ТЦК

На жаль, серед цивільних дещо змінилося ставлення до військових. Останнім часом все більше з'являються повідомлень про напади на ТЦК. Це може демотивувати тих, хто вже роками обороняє нашу державу від окупантів.

Воєнкор Сил Оборони України Артем Овдієнко розповів 24 Каналу, що російські соцмережі продовжують впливати на українців, підбурюючи їх проти своїх же. Мовиться про те, що у свідомості значної кількості наших цивільних змінилось сприйняття того, хто справді герой, а хто ні.

Дивіться також Зараз працюємо над комплексною реформою мобілізації, – Федоров пообіцяв рішення

Чому напади на ТЦК негативно впливають на військо?

Артем Овдієнко зауважив, що йому складно зрозуміти, умовно, жінок, які відбивають від ТЦК своїх чоловіків.

Вони кидаються на українських військових, відбивають його (військовозобов'язаного – 24 Канал) і ховають в "комору". Вони бояться, що їхній чоловік піде їх захищати від бурятів і чеченців, які можуть прийти сюди, так само як вони прийшли в Бучу?

– сказав він.

За словами воєнкора Сил Оборони України, якщо люди кидаються на українських військових, то вони можуть образитися, розвернутися і піти. Однак замість наших захисників можуть прийти російські солдати.

Є загроза, якщо так станеться, то окупанти, які, ймовірно, готуються до війни проти всієї Європи, можуть зайти у тилові міста, щоб мобілізувати всіх чоловіків до російської армії. Все задля того, щоб мати сили воювати й там.

Цікаво. Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук вважає, що вибухи у ТЦК, напади на військових – це спланована операція російських спецслужб. Крім того, за його словами, повідомлення про "людоловів ТЦКашників" є інформаційною кампанією противника, щоб дестабілізувати ситуацію всередині країни.

Артем Овдієнко також додав, що дійсно є випадки негідної поведінки ТЦК. Однак це про особисті якості людей, яких не можна назвати справжніми військовими. Але таке є не тільки в армії, а й у всіх сферах життя.

Ті у ТЦК, хто беруть гроші – це кабінетні щури, це не військові. Військовий не візьме гроші й не відпустить ухилянта, бо він був на війні й знає, що там важливо,

– наголосив він.

Мовиться про те, що на фронті є зброя, є окопи, є фортифікація, але бракує людей, які б давали відсіч противнику, який постійно йде в наступ.

Крім того, військові, які вже роками боронять Україну потребують відпочинку. Тому важливо, щоб були люди, якими можна замінити тих, хто на фронті давно.

Які проблеми є із працівниками ТЦК?