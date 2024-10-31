Темпи мобілізації в Україні: зростання у перші місяці дії нового закону змінилося падінням

З початком дії закону про мобілізацію в Україні показники призову зросли. Наразі ситуація змінилася.

З набуттям чинності нового закону про мобілізацію в Україні у травні 2024 року спостерігалося значне зростання призову, проте до початку осені темпи знову знизилися. Про це повідомляє BBC Україна, посилаючись також на інші видання.

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Що відомо про темпи мобілізації

Інформацію про суттєве зростання призову підтвердив і секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки Роман Костенко. Він зазначив, що такі темпи і обсяги мобілізації відповідали вимогам Генерального штабу ЗСУ.

Дійсно в перші місяці його дії, показники щодо мобілізації кратно зросли,

– пишуть джерела BBC.

Зверніть увагу! Проте, як стало відомо, з початку осені мобілізаційні темпи знизилися, хоча ситуація не є критичною. Відзначається, що нинішні показники мобілізації дозволяють лише покривати бойові втрати.

Нагадаємо, у квітні Володимир Зеленський підписав новий закон про мобілізацію. Закон спрямований на підтримку військового керівництва та військових на фронті.

В Україні воєнний стан та загальна мобілізація були введені 24 лютого 2022 року і продовжені до 8 лютого 2025 року.