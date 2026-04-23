У Харківському обласному ТЦК пояснили, навіщо у мобілізованих забирають телефони

У ТЦК у мобілізованих чоловіків часто забирають телефони. У Харківському обласному ТЦК пояснили, навіщо це робиться.

Про це в інтерв'ю медіагрупі "Накипіло" повідомив начальник Харківського обласного ТЦК та СП підполковник Микола Шарий.

Чому у чоловіків ТЦК забирають телефони?

Заступник начальника Харківського обласного ТЦК пояснив, чому у мобілізованих чоловіків забирають телефони.

У приміщенні ТЦК в чоловіків забирають телефони, бо хтось може передати координати росіянам і вони нас обстріляють. Це робиться для нашої ж безпеки,

– зазначив він.

