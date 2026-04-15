Відстрочка через Резерв+ не оновилась: чи можуть мобілізувати

В Україні більшість відстрочок від мобілізації перевели у цифровий формат через застосунок Резерв+. Водночас у військовозобов’язаних виникають питання, що робити, якщо дані не оновлюються.

Адвокат та магістр права Євген Буліменко у коментарі "РБК-Україна" пояснює: у такому випадку існує ризик мобілізації.

Хто може автоматично продовжувати відстрочку?

З 2025 року система оформлення відстрочок від мобілізації в Україні зазнала суттєвих змін. Основним документом став електронний військово-обліковий документ із QR-кодом, а паперові довідки з мокрими печатками більше не потрібні.

Подати документи можна або онлайн через застосунок Резерв+, або офлайн через Центри надання адміністративних послуг. Водночас територіальні центри комплектування більше не приймають документи для оформлення відстрочок.

Автоматичне продовження відстрочки відбувається без участі людини. Система самостійно перевіряє дані через державні реєстри.

За словами юриста Євгена Буліменка, це можливо завдяки взаємодії Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних з іншими базами даних.

Автоматичне продовження стосується таких категорій:

люди з інвалідністю;

батьки трьох і більше дітей;

особи, які мають чоловіка або дружину з інвалідністю I чи II групи;

ті, хто доглядає за батьками з інвалідністю;

окремі категорії, як-от звільнені з полону або члени родин загиблих військових.

Якщо підстава для відстрочки залишається актуальною, система повинна автоматично її продовжити. У такому разі користувач отримує відповідне сповіщення в застосунку.

Що робити, якщо Резерв+ не підтягує дані?

Якщо відстрочка не оновилася автоматично, діяти потрібно самостійно.

Юрист радить:

перевірити правильність своїх даних у державних реєстрах;

за потреби оновити інформацію через відповідні установи;

звернутися до ЦНАПу для уточнення або внесення даних;

переконатися, що підстава для відстрочки офіційно підтверджена.

Важливо розуміти, що додатково подавати заяву для автоматичного продовження не потрібно. Однак відсутність сповіщення може свідчити про проблему з даними.

Як наголошує експерт, якщо система не підтвердила право на відстрочку, вона не буде продовжена. У такому випадку військовозобов’язаний може бути мобілізований на загальних підставах. Водночас він радить не ігнорувати ситуацію і якнайшвидше перевіряти свої дані, щоб уникнути ризиків.

