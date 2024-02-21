Хто відповідатиме за провалену мобілізацію в Україні: Данілов дав відповідь

В Україні продовжується загальна мобілізація. У секретаря РНБО поцікавилися, хто ж буде відповідати за провалену мобілізацію.

Свою думку щодо того, на кого може покладатися такого роду відповідальність секретар Ради національної безпеки і оборони, висловив у подкасті Наталії Мосейчук, інформує 24 Канал.

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Відповідальність за провалену мобілізацію

Олексій Данілов зазначив, що кожного місяця є сталий призов до Збройних сил України, і зупиняти цей процес не можна.

Він наголосив, що ми не можемо зупинити цей процес, тому що хлопці і дівчата отримують поранення. За його словами, обовʼязково треба надавати відпочинок.

Данілов зазначив, що "ми маємо розуміння, що це має бути те підкріплення, яке має бути підготовленим, яке має розуміння, де і в який спосіб має служити".

Коли ми кажемо, що хтось провалив мобілізацію... Сьогодні є цифра – коли був початок війни, дуже багато людей пішло воювати навіть не заходячи до військкомату. Вони розуміли, де відбувається бій, вони підходили до бойової одиниці, ставали до строю – їх фактично всіх приймали, бо була така ситуація,

– пояснив він в інтервʼю Наталії Мосейчук.

Водночас Данілов погодився, що необхідно наводити лад у роботі всіх центрів комплектації. Там "є прояви якихось речей, які б не мали там бути".

"Це ж люди, вони інколи бувають слабкі. Інколи хтось за когось може попросити. У нас є ще лікарська компонента доволі велика в цьому процесі. Питання непросте, але треба розуміти, що це відповідальність всіх нас за нашу країну. І знаходити тут крайнього, що одна людина винна в тому, що в нас така ситуація, не зовсім коректно. Це всі ми", – резюмував він.

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