Арахамія терміново збирає "слуг народу", щоб обговорити законопроєкт про мобілізацію, – ЗМІ
Джерело:NV
Ввечері 10 січня президентська фракція "Слуга народу", ймовірно, збереться на велику нараду. Головною темою обговорення стане урядовий законопроєкт про мобілізацію.
Раніше стало відомо, що у четвер, 11 січня, Верховна Рада розгляне новий законопроєкт про мобілізацію. Мовиться про перше читання.
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Арахамія терміново збирає фракцію "Слуга народу"
ЗМІ повідомляють, що ввечері, 10 січня, депутати президентської фракції будуть радитись, що робити з поданим Кабміном законопроєктом про мобілізацію.
Буде запропоновано підтримати законопроєкт у першому читанні з рекомендаціями комітету, і вже доопрацьовувати його до другого читання. Під це і будуть збирати голоси, говорити з депутатами,
– повідомляють джерела NV.
Також наразі відомо, що вчора з цього ж приводу вже буцімто збиралася "мала фракція", а саме – керівництво президентської політсили разом із її представниками в комітеті Верховної Ради із нацбезпеки та оборони.
За інформацією ЗМІ, комітет Верховної Ради із нацбезпеки має тільки сьогодні ввечері дати рекомендацію щодо того, чи варто виносити цей документ до сесійної зали на голосування.
Як зазначає NV, єдиної позиції в комітеті поки що немає. Усе нібито залежатиме від того, чи підтримають рекомендації. Наприклад, зміни щодо людей з інвалідністю III групи, чи щодо усунення антиконституційних норм стосовно обмежень.
Що відомо про поточні зміни у законопроєкті про мобілізацію
- Для чоловіків, які ухиляються від мобілізації, хочуть запровадити такі ж правові наслідки як і для тих, хто не платить аліменти. Наприклад, заборона виїзду за кордон, заборона проводити операції з рухомим та нерухомим майном, обмеження у праві керувати транспортним засобом, а також отримання водійського посвідчення. ймовірно, також буде обмеження прав розпоряджатися грошима та іншими цінностями, відмова у підписанні кредитних договорів, зупинення отримання пільг та послуг від держави.
- Серед пропозицій у законопроєкті є фінансове обмеження ухилянтів. Водночас у документі розглядають варіант відстеження громадян, які підлягають призову, за допомогою банківських карток. Втім, законодавство щодо банківської таємниці не дозволяє обмежувати фінансові операції тих, хто не з'явився до ТЦК.
- Водночас законодавці пропонують посилити адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення правил військового облік. Згідно з законопроєктом, особі може загрожувати штраф у розмірі від 8 500 до 17 000 гривень. За порушення законодавства про оборону, військовий обов’язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію Уряд пропонує карати громадян та посадових осіб накладенням штрафу у розмірі від 34 000 до 85 000 гривень. А за вчинення в умовах особливого періоду — штраф в розмірі від 153 000 до 204 000.