З обмеженим строком служби: для людей до 25 років розробляють новий контракт із ЗСУ, – ЗМІ

В Україні розробляють новий варіант контракту зі Збройними Силами України для молоді. Це стосується українців від 18 до 24 років.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Відповідну інформацію виданню надало високопоставлене джерело у ЗСУ.

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Що відомо про новий контракт із ЗСУ для молоді

Джерело видання зазначило, що подібний контракт українцям від 18 до 24 роки можна буде укласти на добровільних засадах. Контракт передбачатиме обмежений строк служби та гідне матеріальне забезпечення.

Наразі особи віком від 18 до 25 років мають можливість записатися на військову службу терміном на один рік.

До слова, Володимир Зеленський під час представлення Плану стійкості у Верховній Раді зазначив, що мобілізаційний вік в Україні не буде знижений. Наразі його мінімальний поріг становить 25 років, а максимальний – 60 років.

Окрім того, джерела в ЗСУ розповіли Суспільному, що Збройні Сили України планують перейти на систему "корпус – бригада". Концепцію реформування можуть представити вже до кінця листопада цього року.