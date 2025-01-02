Мобілізація в Україні: коли потрібно пройти комісію обмежено придатним

В Україні 4 травня 2024 року скасували статус обмежено придатних до служби. У зв'язку з цим громадянам з таким статусом потрібно повторно пройти ВЛК.

Протягом 9 місяців від дати ухвалення закону, тобто до 4 лютого 2025 року, громадяни України зі статусом обмежено придатних до служби мають пройти повторний медичний огляд, щоб визначити свою придатність до військової служби, передає 24 Канал.

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Який статус обмежено придатним можуть надати після ВЛК

Згідно з оновленим додатком до "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України", військовозобов'язаним зі статусом обмежено придатних до служби можуть надати один з таких статусів:

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;

непридатний до військової служби з переоглядом (через 6 – 12 місяців);

тимчасово непридатний (особа, що потребує лікування або лікування та відпустки, звільнення від виконання службових обов’язків);

придатний лише до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, закладах (установах), медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони;

придатний.

Зазначимо, що обмежено придатним особам, які мають право на відстрочку від мобілізації (включно у зв’язку з бронюванням), також потрібно пройти ВЛК для перекомісії.