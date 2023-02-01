Які документи необхідно взяти із собою у військкомат: повний перелік

В Україні триває воєнний стан та проведення мобілізації. Після того, як військовозобов’язаний чоловік отримав повістку, йому необхідно сходити до військкомату.

Водночас із собою потрібно мати відповідні документи. Про це повідомила адвокатка Аліса Бурцева.

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Які документи слід взяти із собою у військкомат

Так, із собою необхідно мати:

документ, що посвідчує особу,

індивідуальний податковий номер,

обліковий військовий квиток,

документи, які стосуються стану здоров'я, сімейного стану, навчання тощо.

Якщо у вас є індивідуальні медичні показання, то слід мати із собою висновок лікарсько-консультативної комісії, повну історію хвороби.

Документи для відстрочки

Правом на відстрочку від призову можна скористатися лише до моменту набуття статусу військовослужбовця.

Після призову під час мобілізації та зарахування до особового складу військової частини подавати заяву про відстрочку пізно.

Право на звільнення від призову реалізується шляхом подання відповідної заяви з додаванням документів, що підтверджують наявність обставин на підставі яких реалізується право на відстрочку. Такими документами можуть бути докази, що підтверджують сімейний зв’язок.

До речі, статус багатодітної сім'ї підтверджується посвідченнями батьків та дитини з багатодітної сім'ї.

Як стати на облік у військкомат

Документи, які необхідні, щоб стати на військовий облік:

заява про взяття на військовий облік;

паспорт;

ідентифікаційний код;

військово-обліковий документ;

свідоцтво про народження дітей (якщо є);

лист вибуття з ЖЕКу.

Призовники та військовозобов'язані після прибуття до нового місця проживання зобов'язані протягом 7 днів стати на військовий облік та не раніше ніж за 3 дні до вибуття з місця проживання знятися із зазначеного обліку.