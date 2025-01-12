"Автотурне" провалилося: на Одещині прикордонники зупинили машину "забиту" ухилянтами

Українські прикордонники 11 січня зупинили в Одеській області автівку, вщент "забиту" ухилянтами. Усього вдалося виявити 11 порушників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Державної прикордонної служби України у телеграм-каналі.

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Як ухилянти намагалися перетнути кордон в Одеській області

За даними прикордонників, водій і 10 пасажирів призовного віку планували незаконно перетнути кордон із Молдовою. За цим вони звернулися до організатора – адміністратора одного з телеграм-каналів.

За "допомогу" кожен мав заплатити від 7 до 10 тисяч доларів США на криптогаманець, але план провалився завдяки пильності прикордонників,

– зазначили у ДПСУ.

Як з'ясувалося, порушниками виявилися жителі Львівської, Дніпропетровської, Луганської, Харківської, Донецької, Запорізької та Одеської областей. Водій, своєю чергою, мав переправити всіх пасажирів та лишитися на території сусідньої Молдови.

Тепер водію загрожує кримінальна відповідальність, а пасажирам – адміністративна.

Зокрема, за спробу незаконного переправлення осіб через державний кордон відносно водія направлено повідомлення до Нацполіції за статтею Кримінального кодексу України. Йому може загрожувати в 3 до 5 років в'язниці, коли провину чоловіка доведуть у суді.

Щодо 10 пасажирів складено протоколи про вчинення ними адмінправопорушення за статтею Кодексу України про адміністративні правопорушення про незаконний перетин або спробу незаконного перетину кордону. Їм загрожує штраф або адміністративний арешт.