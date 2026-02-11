Є ще низка норм, які необхідно ухвалити, – Федоров про мобілізаційне законодавство
- Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в мобілізаційному законодавстві Україні є ще низка норм, які необхідно ухвалити, і над цим працює Міноборони.
- Федоров подякував депутатам за ухвалення змін, що гарантують військовослужбовцям за "Контрактом 18 – 24" право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.
У мобілізаційному законодавстві України є ще низка норм, які необхідно ухвалити. Міноборони працює над цим.
Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.
До теми Централізованої вказівки не було: у ТЦК пояснили, чому іноді забирають телефони у призовників
Що розповів Федоров про зміни в мобілізаційному законодавстві?
Михайло Федоров подякував народним депутатам за ухвалення змін, які гарантують військовослужбовцям за "Контрактом 18 – 24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.
За словами міністра, це рішення – про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії.
Є ще низка норм, які необхідно ухвалити. Будемо над цим працювати,
– резюмував глава Міноборони.
Нагадаємо, раніше Михайло Федоров запропонував надавати військовослужбовцям за "Контрактом 18 – 24" рік відстрочки після завершення служби. Відповідний законопроєкт було допрацьовано, а згодом підтримано нардепами.
Як в Україні пропонують реформувати ТЦК?
Український омбудсмен Дмитро Лубінець закликав реформувати територіальні центри комплектування. Він наголосив на потребі цифровізації, оновленні кадрів та гарантуванні прав людини під час мобілізаційних заходів.
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також наголосив, що утримання громадян у приміщеннях ТЦК та СП без рішення суду є незаконним. Ба більше, це порушує Конституцію України та міжнародні норми з прав людини.
Водночас начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін заявив, що мобілізація 2022 року відрізняється від 2025 – 2026 років за змістом і підходами. Адже спочатку основу становили добровольці, а зараз діє інша модель.