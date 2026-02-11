Є ще низка норм, які необхідно ухвалити, – Федоров про мобілізаційне законодавство

У мобілізаційному законодавстві України є ще низка норм, які необхідно ухвалити. Міноборони працює над цим.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Що розповів Федоров про зміни в мобілізаційному законодавстві?

Михайло Федоров подякував народним депутатам за ухвалення змін, які гарантують військовослужбовцям за "Контрактом 18 – 24" обов'язкове право на відстрочку від мобілізації після завершення служби.

За словами міністра, це рішення – про справедливі правила гри для молодих людей, які свідомо обирають захищати країну, довіру до держави та сучасний підхід до формування професійної армії.

Є ще низка норм, які необхідно ухвалити. Будемо над цим працювати,

– резюмував глава Міноборони.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров запропонував надавати військовослужбовцям за "Контрактом 18 – 24" рік відстрочки після завершення служби. Відповідний законопроєкт було допрацьовано, а згодом підтримано нардепами.

