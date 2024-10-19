Думаю, це не таємниця, – у Генштабі висловилися про темпи мобілізації в Україні

У Генштабі повідомили про спад темпів мобілізації в Україні. Там кажуть, що це зовсім не таємниця.

Загалом кількість призовників знизилась на 40 відсотків. Про це розповів начальник відділу підготовки в навчальних центрах Головного управління доктрин і підготовки Генштабу Василь Румак на брифінгу, передає 24 Канал.

Дивіться також Є деяка аналітика та бачення проблеми, – у Генштабі прокоментували СЗЧ в Україні

Спад мобілізації пов'язують зі зниженням чисельності мобілізаційного ресурсу

За словами Румака, наразі середня чисельність одночасної підготовки бійців у навчальних центрах – приблизно 20 тисяч людей. Ця цифра сягала майже 35 тисяч осіб всього декілька місяців тому.

Думаю, що це не таємниця, дещо знизилась ця цифра, тому що знизилась чисельність мобілізаційного ресурсу, який потрапляє до навчальних центрів,

– зауважив Румак.

Представник Генштабу повідомив, що наразі для підготовки новобранців функціонують понад 25 навчальних центрів. Для покращення якості навчання, зокрема, було вирішено збільшити термін навчання на 50 відсотків – до 1,5 місяця.

Наразі це пілотний проєкт, який впроваджується на базі чотирьох ключових навчальних центрів ЗСУ. До експерименту залучили приблизно 500 військовослужбовців.

Також Генштаб планує трансформувати систему підготовки інструкторів.