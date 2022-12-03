Воєнний стан в Україні: все, що необхідно знати про повістки

Загальну мобілізацію в Україні та воєнний стан подовжили до лютого 2023 року. Це означає, що в країні й надалі роздаватимуть повістки.

Де можна отримати повістку, хто має право її вручати та які дані в ній мають бути вказані, дізнаєтеся далі. 24 канал зібрав усе, що варто знати на цю тему.

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Вручення повісток: що треба пам'ятати

Перш за все, варто зазначити, що у законодавстві не вказано чіткого місця, де не можна видавати повістки. Тобто, її можна отримати будь-де: у парку, на роботі чи на блокпості.

Під час воєнного стану представники центрів комплектування можуть також викликати військовозобов'язаного через телефонну розмову. Тоді цей громадянин повинен з'явитися у зазначений час в терцентр.

Як видають повістки

Зазвичай повістки видають особисто в руки військовозобов'язаному. Можуть також відправити за місцем проживання чи на роботу.

Крім того, повістку можуть передати через батьків, дружину чи інших родичів. Для цього, членам сім'ї буде достатньо розписатися про отримання.

Повістку можуть вручити:

керівники підприємств, установ, організацій – роботодавці військовозобов’язаних;

співробітники територіального центру комплектування;

працівники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

очільники навчальних закладів.

Що має бути вказано в повістці

Прізвище, ім'я та по батькові, рік народження та адреса військовозобов'язаного;

його місце роботи;

вид повістки дата, час та адреса місця, куди треба з'явитися;

уточнення щодо документів, які варто мати з собою;

назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові керівника комплектувального центру.

Поліція може бути присутня при врученні повістки, однак не може її видати. Якщо правоохоронець видав вам повістку – можна оскаржити це в суді.

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