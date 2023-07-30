Хто матиме право на відстрочку від мобілізації в серпні

З 18 серпня в Україні буде продовжено дію воєнного стану ще на 90 днів, а це означає, що мобілізація триває. Призвати до лав ЗСУ можуть усіх чоловіків призивного віку, які не мають відстрочки.

24 Канал розповідає, кого призвати можуть першочергово, а хто у серпні матиме право на відстрочку. Зауважимо, що цей перелік дещо розширили.

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Почнемо з переліку осіб, які узагалі не підлягають мобілізації. Передусім це ті, хто мають важкі захворювання:

опорно-рухового апарату, значні деформування кісток, хворі на такі тяжкі хвороби як СНІД, гепатити, туберкульоз й інші.

військовозобов'язані, які перенесли нещодавно операцію.

яким встановили металоконструкції.

Визнаним непридатними до військової служби через стан здоров'я військовослужбовцям через пів року потрібно буде знову пройти лікарську комісію.

Також не зможуть мобілізувати засуджених за тяжкі злочини – якщо особа має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, її виключають з військового обліку.

Хто може отримати відстрочку

Заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку).

Народні депутати.

Працівники військового управління та правоохоронних органів;

Студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній чи дуальній формі навчання, відстрочення також надається студентам іноземних вишів на дистанційному навчанні. В проміжний період між бакалавратом і магістратурою, або між магістратурою та аспірантурою право на відстрочення втрачається. А після повторного зарахування відстрочка знову надається.

Наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки.

Депутати пропонують надавати відстрочку під час мобілізації працівникам органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Військовозобов'язані, чий близький родич загинув або пропав безвісти через військові дії.

Військовозобов'язані, які мають батьків, дитину, чоловіка або дружину з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо їх не може утримувати ніхто інший.

Військовозобов'язані, які мають дитину, і чия дружина (чоловік) проходить військову службу.

Визнані особами з інвалідністю або непридатними до військової служби.

Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців).

Багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років).

Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років.

Батьки або опікуни дитини з інвалідністю або важкою хворобою.

! Щоб підтвердити право на відстрочку, військовозобов'язаний повинен надати відповідний пакет документів зумовлений причиною потенційної відстрочки.