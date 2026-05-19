Мобілізація в Україні по-новому: кого точно не призовуть
19 травня, 00:59
Мобілізація в Україні по-новому: кого точно не призовуть

Анастасія Колеснікова
Основні тези
  • Відстрочку від мобілізації в Україні можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу.
  • До категорій, які мають право на відстрочку, належать утримувачі дітей, особи з інвалідністю, студенти, викладачі, окремі держслужбовці та працівники критично важливих галузей.

В Україні продовжують діяти воєнний стан і загальна мобілізація. У цей період призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, якщо вони придатні до служби та не мають законних підстав для відстрочки.

Відстрочка – це тимчасове звільнення від мобілізації. Її можуть отримати люди через сімейні обставини, стан здоров'я, навчання або роботу. Про це повідомляє Міністерство оборони.

Хто з українців має право на відстрочку?

За сімейними обставинами

Відстрочку можуть отримати люди, які: 

  • утримують трьох і більше дітей до 18 років та не мають боргів зі сплати аліментів;
  • самостійно виховують дитину;
  • виховують дитину з інвалідністю або тяжкою хворобою;
  • мають повнолітню дитину з інвалідністю I – II групи;
  • є опікунами чи усиновлювачами дітей-сиріт;
  • доглядають за родичами з інвалідністю I – II групи, якщо немає інших працездатних людей для догляду;
  • мають неповнолітню дитину, а чоловік або дружина вже служать у війську;
  • втратили близького родича, який загинув або зник безвісти під час захисту України. 

За станом здоров'я

Право на відстрочку або звільнення від мобілізації мають люди з інвалідністю I – III групи. Також відстрочку до 12 місяців можуть надати тим, кого ВЛК тимчасово визнала непридатними до служби. 

Через навчання або роботу в освіті

Відстрочка передбачена для: 

  • студенти закладів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які вперше здобувають рівень освіти, вищий за вже наявний;
  • докторантів та інтернів;
  • викладачів і вчителів, які працюють щонайменше на 0,75 ставки.

Через роботу або посаду

Відстрочку можуть мати:

  • окремі держслужбовці;
  • народні депутати, судді;
  • частина дипломатів;
  • працівники органів військового управління;
  • фахівці, які забезпечують роботу Президента, Верховної Ради та Кабміну.

Водночас більшість держслужбовців мобілізують на загальних умовах, якщо вони не мають бронювання. 

Через бронювання 

Відстрочку отримують працівники:

  • органів влади;
  • критично важливих підприємств;
  • компаній у сфері оборони, енергетики, медицини, зв'язку та інших важливих галузей.

Бронювання оформлює роботодавець, воно діє обмежений час. 

Право на відстрочку також мають цивільні, які перебували в російському полоні та окремі спеціалісти у сфері кібербезпеки, оборонної промисловості та критичної інфраструктури.

З якими хворобами не мобілізують?

У наказі Міноборони №402, у додатку 1 визначений перелік хвороб, з якими чоловіка можуть визнати непридатним до військової служби. Це:

  • бактеріальні та вірусні захворювання центральної нервової системи, кишківника, шкіри;

  • туберкульоз;

  • важкі гепатити;

  • інфекції статевої системи;

  • ВІЛ і СНІД;

  • онкологія з метастазами;

  • анемія та інші хвороби крові;

  • цукровий діабет;

  • захворювання щитоподібної залози;

  • важкі психічні хвороби;

  • алкоголізм і наркозалежність;

  • менінгіт та енцефаліт;

  • хвороби центральної нервової системи;

  • епілепсія з частими нападами;

  • важкі хвороби очей із сильним зниженням зору;

  • глаукома двох очей;

  • хронічний отит та інші важкі захворювання вуха;

  • серцева недостатність;

  • гіпертонія 2 стадії;

  • ішемічна хвороба серця;

  • геморой;

  • стеноз і парез гортані;

  • хронічні хвороби легень;

  • бронхіальна астма;

  • тяжкі порушення прикусу;

  • важкі недуги травної системи, печінки, нирок;

  • грижі;

  • важкі хвороби шкіри;

  • захворювання кісток і суглобів;

  • деформації кінцівок, плоскостопість;

  • ампутація кінцівки;

  • хвороби хребта;

  • захворювання чоловічих статевих органів;

  • вроджені вади розвитку;

  • наслідки травм і операцій. 

Попри те, що закон визначає перелік хвороб, остаточне рішення за ВЛК. Ступінь придатності залежить не лише від діагнозу, а й від тяжкості стану.

Військово-лікарська комісія може ухвалити такі рішення:

  • повна непридатність до військової служби (А);

  • обмежена придатність – служба лише в ТЦК, медичних, навчальних чи логістичних підрозділах (Б);

  • повна придатність до служби (В);

  • тимчасова непридатність із необхідністю лікування та повторного огляду (Г).

