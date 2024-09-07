Мобілізація в Україні: хто має отримати приписне посвідчення у вересні

В Україні з 24 лютого 2022 року діють воєнний стан та загальна мобілізація. У травні 2024 року влада ухвалила новий закон про мобілізацію.

Водночас закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" пояснює, хто з українців повинен отримати приписне посвідчення, пише 24 Канал.

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Що відомо про прописне для чоловіків

Прописне посвідчення є військово-обліковим документом, що підтверджує, що людина стала на військовий облік.

Стаття 14 закону "Про військовий обов'язок і військову службу" передбачає, що стати на облік та отримати прописне мають громадяни чоловічої статті, яким у рік приписки виповнюється 17 років.

Юнаку мають сказати в навчальному закладі, що він повинен з'явитись у ТЦК та СП. У повістці мають призначити дату візиту. У військкоматі він має пройти медогляд.

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Якщо юнак не стане на облік та не отримає військово-облікові документи, то підпадає під адміністративну відповідальність та має отримати штраф. Рішення щодо притягнення до відповідальності ухвалює начальник ТЦК та СП.