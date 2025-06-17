Бронювання від мобілізації: хто зможе отримати у липні 2025 року

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим військовозобов'язаних громадян можуть призвати на службу.

Проте за певних обставин вони можуть отримати бронювання від мобілізації. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар адвоката Романа Сімутіна для "Новини.LIVE".

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Кому доступне бронювання від мобілізації

За словами адвоката, основними вимогами для бронювання від мобілізації є оновлення військово-облікових даних, відсутність у базі розшуку та зарплата, розмір якої становить понад 20 тисяч гривень.

Варто зазначити, що зараз дещо змінився підхід до бронювання працівників, адже раніше мобілізовані не враховувалися в загальну кількість працівників для бронювання на конкретному підприємстві.

Зараз на підприємствах, якщо там працює 60 робітників і мобілізували, наприклад, 10 людей – бронюється вже 30 працівників. Вони увійшли у загальну масу – військовозобов'язані та мобілізовані. Тобто 50% від 60 працівників — 30 чоловікам дають бронь від мобілізації,

– пояснив Сімутін.

Додамо, що для того, аби отримати бронь від призову, чоловік також повинен працювати на підприємствах чи в державних установах, які профільні міністерства визнали критично важливими.