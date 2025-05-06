Кабмін оновив правила мобілізації: що зміниться для призовників

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Зокрема, вручення повісток тепер фіксуватимуть у реєстрі.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

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Як змінилися правила мобілізації в Україні

У Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів тепер відображатиметься інформація про вручення повістки на бланку. Також змінено положення щодо кінцевого строку подання документів для отримання відстрочки від мобілізації для окремих категорій громадян.

Крім того, уточнено строки, до яких окремі категорії військовозобов’язаних та резервістів можуть подати документи для оформлення відстрочки від призову під час мобілізації.

Документ також чітко визначає випадки, за яких особа не підлягає направленню на медичний огляд для визначення придатності до служби. Визначено умови скерування на військово-лікарську комісію для тих, хто раніше не проходив медичний огляд або у кого завершився термін дії попереднього висновку про придатність.

Окрім цього, оновлено процедуру формування електронного направлення на медогляд в електронній формі через Єдиний державний реєстр. Також уточнено перелік документів, які підтверджують право на відстрочку для осіб, що виховують трьох і більше дітей віком до 18 років.