Уточнено вимоги до повісток: Кабмін змінив порядок проведення призову під час мобілізації

В Україні внесли зміни до Порядку проведення призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період. Зокрема, уточнили вимоги до повісток.

Про це повідомив постійний представник Кабінеті Міністрів у Верховній Раді. Тарас Мельничук розповів, про що саме йдеться.

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Змінили Порядок проведення призову під час мобілізації

Посадовець зазначив, що були внесені зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

Уточнено вимоги до повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, у частині присвоєння таким повісткам унікального електронного ідентифікатора у вигляді QR-коду, за допомогою якого можна перевірити всю інформацію, зазначену у повістці,

– написав Мельничук.

Також додав, що визначено механізм перевірки чинності повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. У тому числі за допомогою електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста, зокрема, з використанням його мобільного додатка.

Окрім того, статус повісток на бланку та повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (зокрема, у роздрукованому вигляді) та їх юридичної сили.

Також визначено адреси надсилання повістки резервісту або військовозобов'язаному, який уточнив свої персональні дані після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних. Окрім того, уточнено зміст інформації, що міститься в описі вкладення та надсилається разом з повісткою.

Мельничук також зазначив, що внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період щодо перегляду документів, що підтверджують право на відстрочку для осіб, які відповідно до ЗУ N 3633-ІХ, мають осіб, яких вони утримують, і мають осіб, за якими здійснюють постійний догляд, розмежувавши ці дві категорії осіб та пакети документів, що підтверджують зазначений факт.

Окрім того, удосконалено механізм отримання акту про встановлення факту здійснення постійного догляду. Врегульовано процедуру і строк його видачі.