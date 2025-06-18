Мобілізація в липні: кого можуть призвати на службу та хто має право на відстрочку

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. У зв'язку з цим деяким категоріям населення можуть вручити повістку та призвати на службу.

Кого можуть мобілізувати у липні, а хто не підлягає призову – повідомляє 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати та хто не підлягає призову

Згідно із законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", мобілізувати можуть чоловіків, які:

не мають оформленої відстрочки від мобілізації;

не заброньовані за місцем роботи;

визнані придатними до служби за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК).

Проте деякі категорії населення не підлягають мобілізації, зокрема:

особи, які заброньовані державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями;

громадяни, що визнані особами з інвалідністю або тимчасово непридатними до служби за висновком ВЛК;

жінки та чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років;

батьки-одинаки (жінки чи чоловіки), які самостійно виховують дитину віком до 18 років;

опікуни або батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи;

особи, які піклуються про дитину з тяжкими захворюваннями або виховують дітей-сиріт чи дітей без батьківської опіки віком до 18 років;

особи, які постійно доглядають за хворими членами родини (чоловіком, дружиною, дитиною, батьками);

особи, у яких чоловік/дружина або батько/мати мають інвалідність;

особи, які є опікунами або здійснюють постійний догляд за особою з інвалідністю;

батьки неповнолітньої дитини (дітей), якщо один з подружжя вже проходить військову службу в ЗСУ;

народні депутати України та депутати Верховної Ради АР Крим;

співробітники Збройних Сил України, установ та підприємств Міністерства оборони, а також працівники органів безпеки – СБУ, Національної гвардії, поліції, антикорупційних структур.

Додамо, що для отримання відстрочки від мобілізації потрібно подати певні документи до ТЦК, що відповідають переліку для певної категорії до звільнення. Без належного підтвердження право на відстрочку не надається.