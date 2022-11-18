Хто не підлягає призову до армії під час мобілізації в Україні: повний перелік

В Україні триває проведення загальної мобілізації. Призову підлягають військовозобов’язані віком від 18 до 60 років.

Багатьох цікавить, кого не призивають до армії під час загальної мобілізації. Детальніше про це – читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Військовий облік жінок: кого беруть обов'язково, а кого – за бажанням

Хто не підлягає призову на службу під час мобілізації

Нині мобілізації підлягають громадяни віком від 18 до 60 років, які здатні виконувати військовий обов'язок.

Призову не підлягають:

Заброньовані органами, підприємствами, установами та організаціями;

Народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

Працівники правоохоронних чи силових органів;

Громадяни, що визнані особами з інвалідністю;

Жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають троє та більше дітей віком до 18 років або які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

Ті, хто виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дитину з тяжким захворюванням, або які мають повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю І або ІІ групи;

Особи, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіка);

Одержувачі професійної передвищої та вищої освіти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах здобуття освіти;

Наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, та педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;

Жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення антитерористичної операції та були з числа військовослужбовців, працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції чи добровільних формувань;

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину (дітей) та чоловіка (дружину), що проходить військову службу.

Нагадаємо, що Верховна Рада Україна продовжила воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів з 21 листопада. Зокрема, до 19 лютого 2023 року.

Варте уваги – Арестович розповів про нову хвилю мобілізації в Україні: дивіться відео