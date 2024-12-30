Кого звільнять від мобілізації з 1 січня 2025: список категорій

Мобілізація в Україні триває, але є категорії осіб, які не підлягають призову. Зокрема ті, хто може отримати звільнення від служби у січні 2025 року.

Про це розповідає 24 Канал. Воєнний стан в Україні продовжено до 7 лютого 2025 року.

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Мобілізація в умовах воєнного стану

Призов до лав Збройних Сил України стосується чоловіків, які є військовозобов’язаними та визнані придатними до служби. Водночас законодавство передбачає чіткі підстави для відстрочки або звільнення від мобілізації.

Хто не підлягає мобілізації в січні 2025 року?

Особи, які мають відстрочку

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", відстрочку можуть отримати:

багатодітні батьки (троє і більше дітей);

особи, які доглядають за непрацездатними членами родини;

студенти денної форми навчання;

науковці та викладачі, які працюють у закладах освіти.

Заброньовані працівники

Ті, хто залишається на критично важливих посадах у тилу. Таке бронювання оформлюється роботодавцем через Міністерство оборони.

Особи, які непридатні до служби за станом здоров’я

Непридатність підтверджується рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК). Перелік хвороб, що є підставою для звільнення, закріплено у наказі Міноборони від 14.08.2008 року.

Особи, виключені з військового обліку

Це стосується людей, які досягли граничного віку для призову (чоловіки після 60 років), втратили громадянство України, стали непридатними назавжди або зникли безвісти.

Чи можуть мобілізувати студентів або жінок?

Студенти денної форми навчання зазвичай звільнені від мобілізації, проте у випадках завершення навчання чи переведення на інші форми навчання їх можуть призвати.

Жінки підлягають мобілізації лише за наявності військово-облікової спеціальності або якщо вони добровільно виявили бажання служити.

Мобілізація в Україні передбачає призов військовозобов’язаних чоловіків, але деякі категорії громадян мають законні підстави для звільнення. Усі підстави мають бути підтверджені відповідними документами, які потрібно регулярно оновлювати в територіальних центрах комплектування.