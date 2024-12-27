Хто з колишніх обмежено придатних підлягає мобілізації: повний перелік

В Україні з травня 2024 року скасовано статус обмежено придатний до військової служби. Як наслідок, такі військовозобов'язані повинні пройти повторну військово-лікарську комісію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NV. Варто зазначити, що перелік захворювань, що визначають придатність до служби, встановлений наказом Міністерства оборони № 402.

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Що змінилось для обмежено придатних

Зараз в Україні діють три актуальних статуси:

придатний до військової служби: йдеться про тих чоловіків, які не мають обмежень щодо військової служби:

придатні до служби в підрозділах військового забезпечення, ТЦК та СП, вищих навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних частинах, підрозділах тилового забезпечення, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони: відповідний статус надається чоловікам, які мають певні захворювання або фізичні вади, які не роблять їх непридатними до військової служби, але обмежують їхні можливості:

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку: такий статус можна отримати за наявності захворювань або фізичних вад, що роблять чоловіка непридатним до військової служби.

Варто зазначити, що після введення змін, обмежено придатні можуть потрапити в будь-яку з цих трьох категорій, і або бути виключеними з обліку, або піти на службу.

Для того, щоб повторно пройти військово-лікарську комісію та отримати один з актуальних статусів, можна звернутися безпосередньо до районного ТЦК за місцем реєстрації та згодом отримати висновок МВК про придатність до військової служби.

Важливо! Наразі Міноборони працює над реформою військово-лікарської експертизи. Невдовзі, щоб отримати направлення на ВЛК, не доведеться відвідувати ТЦК – відповідна послуга буде доступна уже за декілька місяців.

Які хвороби не звільняють від мобілізації

Деякі діагнози раніше були підставою для обмеженої придатності, однак тепер вони більше не звільняють від мобілізації. Йдеться зокрема про