Які категорії та облікові спеціальності зараз найбільше потрібні на фронті

У зв'язку з продовженням воєнного стану в Україні продовжується мобілізація. Вона триватиме доти, поки не завершаться воєнні дії на території нашої держави.

Начальник управління персоналу Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, як відбувається мобілізація. Наразі у ЗСУ проходять службу близько мільйона українців.

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Кого мобілізують в першу чергу

За словами Горбача, це визначають відповідно до потреб для доукомплектування військових частин. Наразі призивають усі категорії і військові спеціальності.

Військовий повідомив, що в першу чергу відбирається особовий склад, який вже мав досвід проходження військової служби. Такі військовослужбовці можуть направлятися безпосередньо до бойових військових частин.

Водночас військовозобов'язані, які не проходили до цього військової служби, можуть бути призвані тільки до навчальних військових частин або до вищих навчальних військових закладів для перепідготовки.

Скільки часу триває підготовка

Горбач заявив, що така підготовка триває щонайменше місяць. Що стосується більш складних спеціальностей, то термін може бути довшим. Після проходження підготовки військовозобов'язані направляються до військових частин.

За його словами, особовий склад повинен бути придатним за станом здоров'я, відповідно, тут пріоритет надається молодшим категоріям військовозобов'язаних. У Збройних Силах виникають потреби у комплектуванні спеціалістів у різних сферах.

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