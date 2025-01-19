Кого не можуть мобілізувати в Україні у 2025 році

В Україні триває мобілізація, яка продовжена до лютого 2025 року. Проте, є категорії громадян, які не підлягають призову або мають право на відстрочку від військової служби.

Про це розповідає 24 Канал. Згідно з законодавством України, існують чітко визначені категорії громадян, які мають право на відстрочку від мобілізації або зовсім не підлягають призову під час воєнного стану.

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Хто не піде на службу за законом

В 2025 році в Україні, на фоні продовження мобілізації до 7 лютого, ці категорії включають:

Особи від 18 до 25 років

Згідно з чинним законодавством, призову на військову службу не підлягають особи віком від 18 до 25 років, за винятком наступних випадків:

Ті, хто завершив навчання на військовій кафедрі.

Ті, хто проходив строкову службу або пішов служити добровільно.

Особи, які не служили, але їх призначення на військову службу потребує додаткових обставин, таких як наявність фізичних або медичних обмежень.

Особи старше 60 років

Для чоловіків старших за 60 років максимальний вік для призову на військову службу не дозволяє мобілізацію. Це обумовлено тим, що після досягнення цього віку особа вже не є фізично придатною для виконання військових обов'язків.

Військовозобов'язані віком від 25 до 60 років

У 2025 році мобілізації підлягають особи віком від 25 до 60 років, які:

Придатні до військової служби.

Не мають права на відстрочку, яка передбачена для інших категорій осіб (зокрема, за станом здоров’я або в зв’язку з наявністю дітей).

Однак для цієї вікової групи є певні винятки, якщо особи мають відстрочку через роботу на критичних підприємствах або належать до іншої категорії, яка підлягає бронюванню.

Працівники критичних підприємств

Згідно з новими нормами, відстрочку можуть отримати працівники підприємств, організацій та установ, що визнані критично важливими для держави. Це включає:

Військові підприємства: компанії, які займаються виготовленням чи ремонтом військової техніки та боєприпасів.

компанії, які займаються виготовленням чи ремонтом військової техніки та боєприпасів. Енергетика, транспорт і зв'язок: робота на підприємствах, які забезпечують енергетичну безпеку чи життєзабезпечення населення.

робота на підприємствах, які забезпечують енергетичну безпеку чи життєзабезпечення населення. Інші стратегічно важливі установи: це можуть бути підприємства, що працюють в економічному секторі, який безпосередньо підтримує функціонування суспільства в умовах війни (наприклад, продукти харчування, медичне обладнання тощо).

Такі працівники можуть бути заброньовані за місцем роботи та отримати відстрочку на період мобілізації.

Громадяни, що працюють в державних органах

Мобілізація не поширюється на деякі категорії державних службовців, зокрема:

Посади категорії А та Б: це керівники вищих рівнів державних органів, а також керівники обласних та районних адміністрацій.

Працівники прокуратури, поліції, суддів та органів досудового розслідування.

Дипломати, а також ті, хто працює в міжнародних організаціях або є представниками в ООН.

Ці особи, залежно від рівня посад, можуть отримати відстрочку від мобілізації чи бути заброньованими на час воєнного стану.

Категорії осіб, що мають право на відстрочку за сімейними обставинами

Також є категорії осіб, які через сімейні обставини мають право на відстрочку:

Батьки, які виховують трьох і більше неповнолітніх дітей.

Особи, що мають дітей, один з батьків яких помер, втратив батьківські права, зник безвісти або перебуває в ув’язненні.

Ті, хто доглядає за непрацездатними родичами або має на утриманні особу з інвалідністю I чи II групи.

Особи з інвалідністю або проблемами зі здоров’ям

Особи, які визнані непридатними до служби через стан здоров'я або є особами з інвалідністю, також не підлягають мобілізації. Вони мають право на відстрочку або повне звільнення від призову, що підтверджується відповідними медичними висновками.

Студенти та науковці

Студенти денної форми навчання, а також викладачі вищих навчальних закладів та наукові працівники можуть отримати відстрочку на період навчання чи виконання наукових досліджень. Це рішення приймається на підставі наявних підтверджень і документів про їх статус.

Підтвердження відстрочки

Для того, щоб отримати відстрочку від мобілізації, особа повинна надати відповідні офіційні документи. Якщо такі документи не будуть надані, відстрочка не надається.

Зміни в законодавстві щодо бронювання також передбачають нові процедури, коли погодження броні здійснюється не Міністерством економіки, а Міністерством оборони України. Це дозволяє централізовано управляти процесом та визначати пріоритети для збереження життєво важливих функцій держави під час війни.