Мобілізація в Україні: які існують причини, щоб не зʼявитися в ТЦК

У зв'язку з повномасштабною війною в Україні усі чоловіки віком від 25 до 60 років мають вступити до лав ЗСУ. Новий закон про мобілізацію уточнює підстави та умови, коли військовозобов'язані можуть не прийти в ТЦК за повісткою.

Про це повідомляється у Законі про мобілізацію. Щоб уточнити додаткові дані у чоловіків, уповноважені особи мають право вручати повістки для проходження медичного огляду у військово-лікарській комісії.

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Коли можна не зʼявитися в ТЦК

Законодавство також передбачає випадки, коли чоловіки можуть не з'явитися на медогляд у зазначений час за повісткою.

До них відносяться:

перешкода стихійного характеру;

хвороба;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть близького родича ( батьків, дружини ( чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича дружини ( чоловіка).

Зверніть увагу! У разі неприбуття громадянин зобов’язаний у найкоротший строк, але не пізніше трьох діб від вказаних у повістці дати і часу прибуття, повідомити про причини неявки шляхом безпосереднього звернення до зазначеного у повістці ТЦК або в будь-який інший спосіб.

Надалі чоловік має прибути у строк, що не перевищує 7 днів.

Довідки можна надати як доказ у суді, у разі звернення до нього ТЦК через неявку за повісткою.