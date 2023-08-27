Коли чоловік може відмовитися від отримання повісти: юрист вказав, на що звернути увагу

Під час загальної мобілізації повістки в Україні можуть вручати в будь-якому місці. Однак, за певних умов, від отримання можна відмовитися.

Юрист Сергій Савинський розповів, які дані варто перевірити у повістці. Окрім того, пояснив, за яких умов її можна не брати.

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Коли можлива відмова від повістки

Перш за все, юрист зауважив, що форма повістки є затвердженою і має чіткі вимоги до оформлення. У грудні 2022-го Кабмін затвердив новий Порядок організації та ведення військового обліку, де передбачена зокрема і форма оновленої повістки.

Важливо знати, що повістка – це виключно письмовий документ, який видають на ім'я конкретної особи, тобто військовозобов'язаного. У ній має бути зазначено обов'язок такої особи з'явитись у ТЦК і СП (колишні військкомати).

"У повістці мають бути вказане прізвище, ім'я й по батькові особи, на яку виписують цей документ. Також має бути вказано, де мешкає дана особа. Однак, паспортні дані не вказуються", – зазначив юрист.

Однак, якщо у заповненій повістці є помилки, ті чи інші дані вказані неправильно, такий документ не несе за собою наслідків у вигляді штрафу тощо, підкреслив Савинський.

Так, такий документ можна не брати, але тут є важливий момент. Якщо повістка складена не згідно з типовою формою – це означає, що там дійсно багато чого істотно відрізняється. Однак, якщо в повістці, скажімо, лише сполучник "та" замінили на сполучник "і" або прийменник "в" замінили на прийменник "у", то це не означає, що повістка не відповідає формі. Такі дрібні нюанси не впливають на дійсність документа,

– наголосив правник.

Якщо ж у повістці суттєво змінені конструкції та формулювання (наприклад, є вимоги взяти з собою речі, які не передбачені типовою формою повістки), то цей документ, за словами юриста, можна проігнорувати.

Якщо навіть такий документ вам вручать, то ігнорування такого документа не покладає на людину якихось негативних наслідків. Але звертаю увагу, що це лише у разі, якщо в документі є суттєві відхилення від основної затвердженої форми повістки,

– підкреслив Сергій Савинський.

Також є інші ситуації, коли повістку можна не брати. Зокрема, коли:

дані дописувалася у частково заповнений бланк повістки;

якщо в повістці вказані неправильні особисті дані отримувача;

повістку вручає не уповноважена особа, яка не має печатки або певні дані вносили при вас, а заповнювали раніше.

Які є види повісток / Інфографіка 24 Каналу