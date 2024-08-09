Є певні умови: коли повістка вважається правильно врученою особисто в руки

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Повістки можуть вручати в руки та поштою, однак є певні нюанси.

Для того, щоб повістка вважалась врученою особисто в руки, є певні умови. Далі 24 Канал розповість про них.

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Коли повістка вважається врученою

Належним підтвердженням оповіщення про виклик до ТЦК та СП у разі вручення повістки є:

особистий підпис про отримання повістки,

відеозапис вручення повістки або ознайомлення з її змістом, зокрема відеозапис доведення акта відмови від отримання повістки, а також відеозапис відмови резервіста або військовозобов’язаного у спілкуванні з особою, уповноваженою вручати повістки.

Відповідно до нового закону про мобілізацію, повістку можуть видати практично в будь-якому місці. Наприклад, за місцем проживання, навчання, роботи, на вулицях, зупинках, блокпостах, громадських місцях тощо.

За словами нардепа, члена Комітету з питань нацбезпеки Федора Веніславського, головна мета законопроєкту під номером 10449 полягала у тому, аби провести облік всіх військовозобов'язаних, які є в країні та які потенційно можуть взяти участь у відсічі російської агресії.

Веніславський нагадав, що у перші дні та місяці війни багато людей були у статусі вимушених переселенців, залишили країну. Представники ТЦК тоді не мали об'єктивної картини, хто з громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років перебуває в Україні, хто – за кордоном, хто може бути мобілізований за станом здоров'я, а хто – ні, хто має право на відстрочку тощо.