Коли військовозобов'язані стають військовими: пояснення юриста

Громадяни України віком від 25 років стають військовозобов’язаними. Але в яку саме мить вони можуть отримати статус військовослужбовця. Адвокат пояснив закони.

З якого моменту юридично особа може вважатися військовим пояснив адвокат Юрій Айвазян, передає 24 Канал.

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Коли особа стає військовослужбовцем

Згідно зі словами адвоката Юрія Айвазяна, ключовим документом є стаття 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Вона детально описує, коли починається, призупиняється і закінчується проходження військової служби, а також умови виконання обов’язків.

Отже, момент перетворення на військовослужбовця настає тоді, коли особа отримує офіційний наказ про призов або укладає контракт на військову службу.

Все залежить від ситуації. Наприклад, для громадян, направлених для проходження базової військової служби, початком її проходження вважається день відправлення у навчальну частину з ТЦК.

Дехто ж стає військовим у день зарахування до списків особового складу військової частини (військового навчального закладу, установи тощо).

Мають на увазі:

громадян, прийнятих на військову службу за контрактом;

військовозобов'язаних, які проходять збори;

резервістів під час мобілізації.

Ті, хто не проходили військову службу, отримують статус військовослужбовця з моменту призначення на посаду курсанта у військовому навчальному закладі.

Для тих, хто проходить службу під час мобілізації або за призовом, початоком військової служби визначається день відправлення у військову частину або прибуття до Центрального управління чи регіонального органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів.

День відправлення у військову частину може стати початком служби для громадян, які були в оперативному резерві після звільнення з військової служби і яких призивають в особливий період.