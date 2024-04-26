Комбат "Ахіллесу" розповів, як батальйон готує бійців до завдань
Українцям важливо розуміти, що нам треба не тільки зброя, хоча вона також дуже важлива. Необхідно також поповнювати ряди Збройних Сил України.
В ефірі 24 Каналу командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко розповів, що зараз вони активно комплектуються.
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За його словами, у них достатньо багато заявок. Надихає те, що вони приходяться від тих людей, які є військово зобов'язані, але цивільні.
Юрій Федоренко розповів, який шлях проходять охочі:
- Якщо проходять систему відбору, то домовляються, що будемо працювати спільно пліч-о-пліч.
- Тоді людина мобілізується через військкомат.
- Проходить загальну військову підготовку, де навчають азів військової справи.
- Потім ще місяць проходить спеціалізовану підготовку.
- Тоді потрапляє у підрозділ.
Юрій Федоренко розповів, що в підрозділі ці люди переймають досвід у досвідченого бойового екіпажу ще орієнтовно два тижні. Проте можливо й місяць – усе залежності від того, як людина швидко сприймає інформації. Тільки після цього самостійно береться до виконання бойових завдань.
Підрозділ "Ахіллес" зацікавлений в тому, щоб на передній лінії виконували задачу виключно підготовлені люди. Підготовлений військовослужбовець має можливість нищити ворога інтенсивно, зберегти життя своє та своїх побратимів,
– наголосив Юрій Федоренко.
"Загалом по мобілізаційних процесах я бачу, що люди, які мали бажання, добровольці, – по більшій частині вони вже знаходяться всі в силах оборони. Захищати Батьківщину – це не просто бажання добровільне, то є обов'язок кожного громадянина, хто є військово зобов'язаним", – зазначив командир.
На його думку, саме тому держава має вжити необхідних заходів, що частково вже реалізовано через новий закон про мобілізацію, – аби наситити сили оборони необхідною кількістю підготовленої живої сили. Так можна буде врятувати країну від знищення.
"Я впевнений в тому, що державний механізм зможе відмобілізувати, що саме основне, – навчити необхідну кількість людей для вчинення оборонних дій і подальше для деокупації наших територій", – підсумував Юрій Федоренко.
Що відомо про мобілізацію
- Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію 16 квітня 2024 року й він набуде чинності 18 травня 2024 року. Міноборони України опублікувало основні зміни, яких варто чекати українцям.
- Згідно із законодавством, є категорії чоловіків, котрі вважаються непридатними до військової служби за станом здоров'я, навіть під час загальної мобілізації. З якими хворобами не мобілізують.
- Кабмін ухвалив постанову, згідно з якою українські чоловіки призовного віку більше не зможуть отримати закордонні паспорти та паспорти громадянина України за межами нашої держави.