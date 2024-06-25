З 18 травня в Україні діють нові правила мобілізації та військового обліку. Одним із найважливіших документів для військового обліку є військово облікові документи.

Кому не треба міняти військово-облікові документи в ТЦК за новим зразком і в Реєстр+, читайте далі в матеріалі.

Дивіться також Не бачимо підстав для продовження терміну, – у Міноборони прокоментували оновлення даних

В Україні з 18 травня 2024 року діють нові правила мобілізації, затверджені змінами до законів Про мобілізаціну підготовку й мобілізацію, Про військовий обов'язок та військову службу, про військовий стан, та деякими змінами до КУпАП. Зауважимо, що з січня 2024 року вступили в дію зміни в закон, який регулює діяльність Єдиного електронного реєстру військовозобов'язаних Оберіг, який передбачає формування військово-облікових документів на базі Оберіга й функціонування електронного кабінета військовозобов'язаного.

Серед військово-облікових документів, передбачених законодавством є такі:

приписне свідоцтво для призовників, які стали на військовий облік та не є військовозобов'язаними;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного кількох зразків до 2017 року;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного нового зразка з 2017 року;

військовий квиток чи посвідчення офіцера;

військово-обліковий документ, сформований онлайн на базі даних Оберіг ― зараз через застосунок Резерв+ для призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Чи треба міняти військово-облікові документи на онлайн формат

Відповідно до закону, всі військово-облікові документи старого зразку та в паперовій формі продовжують діяти після введення військово-облікового документа в Резерв+.

Так, військово-обліковий документ на бланку видається (замінюється) за письмовою заявою громадянина України ТЦК або його відділом чи відповідним органом СБУ, підрозділом розвідувального органу за місцем перебування на військовому обліку або виключення з військового обліку у випадках:

взяття громадянина на військовий облік як призовника, військовозобов'язаного або резервіста;

якщо призовник, який перебував на військовому обліку до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2024 р. № 559, не отримував посвідчення призовника, а військовозобов'язаний та резервіст — військового квитка осіб рядового, сержантського і старшинського складу, військового квитка офіцера запасу або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного;

зміни категорії щодо військового обов’язку;

відсутності місця для внесення змін;

невідповідності відомостям, що містяться у Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зазначеним у пункті 3 Постанови КМУ 559;

втрати (зіпсування);

виявлення бажання змінити військово-обліковий документ, який був виданий до набрання чинності Постанови КМУ від 16 травня 2024 р. № 559.

У кого ситуація не відповідає зазначеним випадкам, немає необхідності замінювати ВОД або переходити на електронний військово-обліковий документ.