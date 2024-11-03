Нам треба мобілізувати 500 тисяч людей, – Костенко

3 листопада 2024, 14:47
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Автор: Діана Квасневська

Нардеп Роман Костенко заявив, що Україні треба мобілізувати 500 тисяч громадян. Зокрема, така потреба є, зважаючи на поточну ситуацію на полі бою.

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко сказав, що після ухвалення закону про посилення мобілізації у травні її темпи були нормальними, пише 24 Канал з посиланням на ефір одного з українських телеканалів.  

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Що відомо про потребу в мобілізації 

Роман Костенко розповів, що у вересні мобілізація пішла на спад. За його словами, планували призвати 200 тисяч людей, проте нардеп переконаний, що цього недостатньо.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки заявив, що правильним кроком буде призвати 500 тисяч людей. За словами Костенка, у грудні 2023 року нині вже колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що Україна має призвати 500 тисяч людей. 

З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним (із Залужним – 24 Канал) і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо,
– сказав нардеп Роман Костенко. 

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До речі, в грудні 2023 року Володимир Зеленський говорив, що Генштаб ЗСУ та Валерій Залужний запропонували призвати 400 – 500 тисяч людей. Проте президент тоді говорив, що це коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень.