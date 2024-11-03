Нам треба мобілізувати 500 тисяч людей, – Костенко

Нардеп Роман Костенко заявив, що Україні треба мобілізувати 500 тисяч громадян. Зокрема, така потреба є, зважаючи на поточну ситуацію на полі бою.

Народний депутат та секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Роман Костенко сказав, що після ухвалення закону про посилення мобілізації у травні її темпи були нормальними, пише 24 Канал з посиланням на ефір одного з українських телеканалів.

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Що відомо про потребу в мобілізації

Роман Костенко розповів, що у вересні мобілізація пішла на спад. За його словами, планували призвати 200 тисяч людей, проте нардеп переконаний, що цього недостатньо.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки заявив, що правильним кроком буде призвати 500 тисяч людей. За словами Костенка, у грудні 2023 року нині вже колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив, що Україна має призвати 500 тисяч людей.

З огляду на ті цифри, які є, і з огляду на те, які нам треба поповнення, я все-таки більше погоджуюся з ним (із Залужним – 24 Канал) і вважаю, що така цифра є більш актуальною, ніж те, скільки ми набираємо,

– сказав нардеп Роман Костенко.

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До речі, в грудні 2023 року Володимир Зеленський говорив, що Генштаб ЗСУ та Валерій Залужний запропонували призвати 400 – 500 тисяч людей. Проте президент тоді говорив, що це коштуватиме Україні додаткових 500 мільярдів гривень.