"Ох і воїн": на Львівщині поліцейські насміхалися з мобілізованого в гумаках

Поліцейські зняли відео, де показують мобілізованого та стібуться з нього. Журналістам стали відомі їхні прізвища – це Іван Гурин та Андрій Лило. Уже з'явилася реакція обласного управління поліції, передає 24 Канал.

Раніше у скандал втрапив сина начальника одного з відділень Вінницького об'єднаного міського ТЦК та СП. Він вимагав 20 тисяч доларів за оформлення документів на виїзд за кордон – мовляв, батько підготує документи. ДБР затримало хлопця під час передачі частини суми.

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Поліцейські сміялися над мобілізованим у гумаках

Відповідне відео поширили телеграм-канали, а журналісти ZAXID.NET з'ясували прізвища авторів ролика.

Співробітники Турківського відділення Самбірського райвідділу поліції, інспектори сектору реагування патрульної поліції Іван Гурин та Андрій Лило, доправили у Самбірський ТЦК та СП на Львівщині чоловіка в гумаках. І на камеру розповіли про своє ставлення до нього.

Як повідомили місцеві мешканці, двох селян забрали з поля в гумаках і доставили до ТЦК.

Поліцейські сміються з мобілізованого на Львівщині: дивіться відео

Вони говорять у машині та тихцем показують мобілізованого. Правоохоронець вживає вислови, як-от "Ініціатива *бе ініціатора" та "ох і воїн". І показує на камеру будівлю ТЦК у Самборі. Інший сідає в машину і теж сміється.

Не ясно, як вдягнений і взутий інший чоловік, адже його в ролику не видно. Поліцейські говорять, що супроводжують їх.

Як відреагували в поліції на ролик з мобілізованим у гумаках

Там повідомили: через порушення правил етичної поведінки керівництво призначило службове розслідування. Обоє співробітників одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини відсторонені від виконання посадових обов'язків на час розслідування.

"Подію, зафіксовану на відео, правоохоронці виявили під час моніторингу соціальних мереж 17 червня. Оцінка діям поліцейських, які не дотримувалися норм ділового мовлення та професійної етики, дозволили собі зневажливе ставлення до громадянина, буде надана за результатами розслідування", – пообіцяли в поліції Львівщини.

Днями у Львівській області стався ще один інцидент із поліцейськими: чоловік бризнув перцевим балончиком, коли його попросили показати документи.