Чи мають чоловіки до 25 років стояти на військовому обліку

На початку квітня Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку. Зокрема, з 27 до 25 років.

Чи повинні чоловіки віком до 25 років стояти на військовому обліку, що треба знати, передає 24 Канал.

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Військовий облік до 25 років

Відповідно до частини 3 статті 14 Закону про "військовий обов'язок і військову службу" щороку протягом січня – березня беруться на облік громадяни України чоловічої статі, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років.

Не підлягають взяттю на військовий облік призовників громадяни України, які відбувають покарання в установах виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру,

– йдеться в Законі.

Юрист Андрій Новак пояснив, що військовозобов'язані – громадяни, які підлягають мобілізації, – придатні до військової служби чоловіки віком від 25 років. А чоловіки з 18 до 25 зараховуються до категорії призовників. Вони приписуються до призовної дільниці й можуть піти служити до війська добровільно за контрактом.

Втім, є винятки. Наприклад, якщо чоловіка такого віку раніше визнали "обмежено придатним" за станом здоров'я, то з категорії призовників він перейшов до категорії військовозобов'язаних.

Обмежено придатний – це непридатний до служби у мирний час, тобто непридатний для строкової служби, але придатний у воєнний час. Зараз такий статус прибрали, але людей, які належали до цієї категорії, не знімають з військового обліку. Вони залишаються військовозобов'язаними навіть, якщо їм менш ніж 25 років,

– пояснив Андрій Новак.

Зауважимо, що відповідно до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", не підлягають призову на військову службу під час мобілізації до досягнення 25-річного віку військовозобов'язані, які пройшли базову загальновійськову підготовку відповідно до статті 10-1 Закону "Про військовий обов'язок і військову службу" чи базову військову службу.