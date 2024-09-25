Інформацію про стан здоров'я військовозобов'язаних хочуть автоматично вносити в реєстр "Оберіг"

У Верховній Раді хочуть, щоб медичні записи щодо огляду призовників, військовозобов’язаних та резервістів автоматично вносились до Реєстру "Оберіг"

Відповідний законопроєкт 12066 24 вересня зареєструвала у Верховній Раді група депутатів на чолі з головою парламентського Комітету з питань нацбезпеки Олександром Завітневичем та членом цього комітету Олександром Федієнком.

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Що пропонують депутати

Наразі, згідно з законом, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається.

Однак автори законопроєкту пропонують внести зміни в "Основи законодавства України про охорону здоров'я", щоб зняти гарантії медичної таємниці з інформації про результати медичних оглядів призовників, військовозобов'язаних та резервістів, які проводились з метою визначення їхньої придатності до військової служби.

Депутати пропонують, щоб електронна система охорони здоров'я почала автоматично "ділитися" даними з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Варто зауважити, що судячи з законопроєкту мовиться лише про результати тих медичних оглядів, які визначають придатність до виконання військового обов'язку.

Задля цієї мети автори законопроєкту пропонують внести зміни й до закону про Реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Наголосимо, що законопроєкт лише подали. Чи приймуть його у Верховній Раді – поки що невідомо.