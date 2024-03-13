Закон про мобілізацію спрямований на заміну 330 тисяч військових, котрі на фронті, – FT

В Україні продовжують точитися дискусії навколо закону про мобілізацію. У Міноборони журналістам розповіли, на що він спрямований.

Виданню у Міністерстві оборони зазначили, що новий закон про мобілізацію в Україні покликаний, щоб оновити правову базу перед очікуваною у 2024 році хвилею призову. Під час неї можуть поповнити українське військо 500 тисячами військовослужбовців.

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Мобілізація замінить бійців на фронті

Як зазначають у Міністерстві оборони України, здебільшого відповідні зусилля спрямовані на те, щоб замінити 330 тисяч виснажених військовослужбовців. Мовиться про тих, хто зараз перебуває на полі бою.

У відомстві зазначають також, що новобранці, які залишилися, замінюватимуть собою поранених. Вони також покриватимуть інші військові потреби. У цьому питанні все залежатиме від того, яка ситуація на полі бою.

У виданні звертають увагу на те, що відповідний закон викликав чимало суперечок. Наголошують, що до нього законодавці внесли вже понад 4 тисячі поправок.

В ефірі телемарафону член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко дав коментар щодо публікації у FT.

Він зауважив, що багатьох військовозобов'язаних немає у реєстрах Територіальних центрів комплектації. Тому, наголосив Федієнко, їх "просто фізично і технологічно не бачать". За словами члена Комітету, відповідний законопроєкт був необхідним, щоб ТЦК мали можливість бачити військовозобов'язаних громадян України, які не стоять у них на обліку, але є в інших реєстрах. Водночас він додав, що коментувати публікацію Financial Times не може, бо у них – свої джерела.

Водночас він наголосив, що народні депутати повинні також дослухатися до військових. Тих, хто зараз боронить кожного з нас і нашу країну від російських загарбників.

Коротко про законопроєкт про мобілізацію