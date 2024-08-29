В Україні може з'явитися онлайн-ТЦК: у Міноборони пояснили, як це працюватиме

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан. Водночас у Міноборони зробили гучну заяву щодо роботи ТЦК.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко заявила, що додаток "Резерв+" планують перетворити на онлайн-ТЦК. Туди також можуть додати опцію онлайн-рекрутингу для мобілізації у "два кліки".

Дивіться також Чи спрацює економічне бронювання: пошук балансу між Збройними Силами та економікою

У роботі три типи відстрочок

За словами Чорногоренко, оновити свої дані через "Резерв+" змогли 3,2 мільйона людей.

У роботі три типи відстрочок: для багатодітних сімей, людей з інвалідністю та студентів денної форми навчання.

Іноді користувачі плутають "Резерв+" з абсолютним захистом від необхідності виправлення своїх даних в ТЦК. Це не відповідає дійсності,

– пояснила заступниця міністра оборони.

Також вона наголосила, що для інтеграції онлайн-послуг, таких як постановка на військовий облік, потрібен час. За її словами, потрібно приблизно пів року.

Щодня додатком користується 100 тисяч користувачів. Якщо запровадять вищезгадані послуги, "Резерв+" матиме стабільний приріст кількох мільйонів користувачів.