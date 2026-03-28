Суд у Миргороді виніс вирок жінці за перешкоджання мобілізації через Telegram
- Суд у Миргороді визнав жінку винною у перешкоджанні мобілізації через публікацію даних про мобілізаційні заходи в Telegram і призначив 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 2 роки.
- Жінка визнала провину, уклала угоду зі слідством, а суд постановив конфіскувати її телефон і зобов'язав сплатити 2 000 гривень процесуальних витрат.
Миргородський міськрайонний суд Полтавської області визнав жінку винною у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ під час воєнного стану. Їй призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з іспитовим строком у 2 роки.
Відповідний вирок суд ухвалив 19 червня 2025 року, стало відомо з ресурсу "Опендатабот".
Що вирішив суд стосовно жінки, яка перешкоджала мобілізації?
Як встановили під час розгляду справи, у 2024 році жінка публікувала в одному з телеграм-чатів дані про час і місця проведення мобілізаційних заходів у Миргороді.
Зокрема, вона повідомляла про роботу територіальних центрів комплектування поблизу залізничної станції, а також про пересування службового транспорту.
Слідство вважає, що такі дії допомагали військовозобов'язаним уникати зустрічей із представниками ТЦК та знижували ефективність мобілізації. У суді наголосили, що це створювало загрозу для виконання завдань із комплектування ЗСУ в особливий період.
У суді жінка повністю визнала провину та уклала угоду зі стороною обвинувачення. Серед пом'якшувальних обставин суд врахував щире каяття, співпрацю зі слідством і наявність неповнолітньої дитини.
Водночас обтяжувальною обставиною назвали вчинення злочину під час воєнного стану.
Суд також постановив конфіскувати мобільний телефон, з якого поширювали інформацію. Крім того, засуджену зобов'язали сплатити 2 000 гривень процесуальних витрат.
Вирок міг бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів.
Які зміни в мобілізації готує Міноборони?
Народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський розповів, що Міноборони готує нові правила мобілізації, щоб зменшити конфлікти між цивільними та військовими ТЦК. Зміни також спрямовані на справедливий розподіл мобілізаційного навантаження та мінімізацію порушень прав людини.
Міністр оборони Михайло Федоров зазначив, що ключові рішення міністерства стосуватимуться процесу мобілізації та СЗЧ. Для штурмовиків та піхотинців теж розроблятимуть окремі підходи, зокрема щодо термінів служби та грошового забезпечення.
Цікаво, що у ЗМІ писали, що з 1 квітня українці нібито почнуть отримувати повістки не лише поштою, але й електронно через Дію та Резерв+. Міноборони України спростувало ці повідомлення, зазначивши, що це не передбачено законодавством, і для цього не планується технічне оновлення.