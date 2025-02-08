Не ТЦК, а місцева влада та поліція мають займатися розшуком призовників, – Міноборони

У Міноборони заявили, що місцева влада та поліція також є відповідальними за мобілізаційні заходи. За словами заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, на них покладено багато завдань.

Він наголосив, що закон чітко визначає повноваження органів місцевої влади і поліції. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на інтерв'ю Гаврилюка Укрінформу.

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Розшуком призовників має займатися не ТЦК

Гаврилюк заявив, що більшість українців вважають, що за мобілізацію відповідає лише ТЦК.

Це не так. Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" чітко визначає всіх учасників процесу, їхні завдання та зону відповідальності,

– сказав він.

За його словами, велика частина завдань з мобілізаційних заходів покладена на органи влади та поліцію.

Зокрема, якщо військовозобов'язані не з'являються до ТЦК, то доставити їх до центрів комплектування мають місцеві органи влади та поліція.

"Для цього вони наділені достатніми повноваженнями", – заявив Гаврилюк.

А ТЦК, за його словами, має займатися лише веденням обліку і відбору громадян для поповнення лав армії, а не розшуком призовників.

"Якщо хтось з місцевої влади не справляється зі своїми обов'язками, ніхто їм не заважає взяти ручку і написати заяву на звільнення", – заявив заступник міністра оборони.

Нагадаємо, що нещодавно міським головам Дрогобича та Борислава, що на Львівщині, виписали штрафи за невиконання плану мобілізації. Обидва планують звернутися до суду та оскаржити ці рішення.