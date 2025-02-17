"Не буває, щоб усі були задоволені": у Міноборони відповіли на критику контрактів 18 – 24

Ініціатива щодо контрактів для молоді від 18 до 24 років викликала багато критики з боку військових. Найбільше обурювалися несправедливим ставленням до тих, хто воює давно. У МО відповіли.

Окрім хорошого грошового забезпечення, молодь матиме й інші виплати. Наприклад, якщо військового буде поранено, він отримає усі виплати. Передбачено й премії за ураження ворожої техніки. Про це речник Міноборони Дмитро Лазуткін повідомив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Як реагують у МО на критику контрактів 18 – 24

За словами Лазуткіна, військові, які критикували ініціативу, не врахували один момент.

Люди зазначеної вікової групи не підлягають мобілізації. За інших умов вони, можливо, і не долучилися б до Сил оборони. Тому держава створює такий стимул, таку винагороду, яка може стати поштовхом до залучення,

– сказав він.

Лазуткін нагадав, що мільйон гривень зможуть отримати і бійці рядового, сержантського та старшинського складу, які долучилися до Сил оборони у віці до 25 років ще до того, як набрала чинності постанова уряду.

Оскільки тут прирівняли тих, хто служить давно, і тих, хто тільки приєднався, то речник переконаний, що справедливості дотримано.

Ясна річ, не буває так, щоб усі були задоволені всім. Але не завжди ті, хто висловлюються найбільш гучно, мають рацію,

– підкреслив Лазуткін.

Він особисто поспілкувався з бригадами, куди відправлятимуть контрактників. І каже: молодь не сприймуть там як заробітчан, адже вони дозволять досвідченим солдатам проводити більше ротацій.

Процес інтеграції у бригадах продуманий, після 45 днів базової підготовки і 14 днів фахової юнаки та дівчата матимуть ще 14 днів на адаптацію. Тож молоді контрактники стануть для ЗСУ допомогою вмотивованими людьми, переконані в МО.